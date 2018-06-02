Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletleri tükendi

24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri olsa da bayramın yaz ayının başına denk gelmesiyle, otobüs biletlerine yoğun talep oldu.

İstanbul'dan günlük ortalama 1500-1600 otobüs seferi yapılıyor. Ortalama yüzde 25'i Trakya, yüzde 75'i ise Anadolu'ya gidiyor.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletlerinin tükendiğini belirterek, şunları söyledi:

"8 Haziran da dahil olmak üzere o tarihten bayrama kadar olan otobüs biletlerinin hepsi tükendi. O tarihten bayrama kadar ek sefer koymaya ve bu seferlerin biletlerini satmaya başladık. Onlar da yavaş yavaş dolmaya başladı."

Özcan, günlük 8 Haziran sonrası için ek seferler koyduklarını da belirterek, şöyle konuştu:

"1500-1600 sefere ek olarak, 8 Haziran sonrası ilk günler için 400-500 sefer koyduk. Bayramdan önceki 3 gün için de 600 sefer koyduk. Onların biletleri de hızlı bir şekilde tükeniyor."

"Bir haftada 630 bin kişiyi memleketine taşıyacağız"

Ek seferlerle birlikte son hafta İstanbul'dan günde ortalama 2 bin otobüs seferi yapılacak. Bu da bir haftalık süreçte 14 bin sefer anlamına geliyor.

Özcan, her otobüste ortalama 45 yolcunun bulunduğunu anlatarak, "Bu sayı da 630 bin yolcu yapıyor. Yani, son bir haftada 630 bin kişiyi memleketine, ziyaret yapacağı kente, eşinin, dostunun, akrabasının yanına taşıyacağız" dedi.

Özcan, bilet fiyatlarına zam yapılıp yapılmadığı sorusuna da şöyle cevap verdi:

"Otobüs fiyatları için tavan fiyatlar vardır. Normalde 100 lira olan bir bilet fiyatını rekabet nedeniyle firmalar yolcusuna 70 liradan satabiliyor. Böyle yoğun zamanlarda bu rakamlar 80-90 liraya çıkabiliyor. Yani, tavan fiyatı geçmiyor. Son aylarda akaryakıta gelen zamlar zaten bizi zor duruma düşürdü."

Korsan taşımacılık ve servis minibüsü uyarısı

TOFED Genel Başkanı Özcan, bazı yolcuların, gidecekleri yer için tüm firmalara sormadan alternatif bilet arayışına girdiğini ve bu durumlarda yolcuların panik yapmaması gerektiğini söyledi:

"Yolcularımız mutlaka ve mutlaka otogardan kalkan otobüs firmalarından biletlerini alsın. Öyle mahalle arasından kalkan, biletleri kasapta, manavda satılan şirketlerden bilet almasınlar. Ayrıca, zaman zaman 3-4 aile birleşip servis minibüsü tutarak memleketine gitmek istiyor. Bu gibi durumlarda söz konusu minibüsler denetlenemediği için birçok eksik olabiliyor. Vatandaşlarımızdan bu konuda çok dikkatli olmalarını istirham ediyorum."

Kaynak: AA