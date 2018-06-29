Rakibine yenilen minik güreşçinin büyük üzüntüsü

Türkiye Güreş Federasyonu 2018 Greko-Romen Türkiye Şampiyonası minikler grup müsabakaları, Zonguldak Spor Salonu'nda başladı.

35 ilden 11,12 ve 13 yaşlarında 700 güreşçinin katıldığı müsabakalarda Çorum Belediyespor sporcusu Melih Büyükyıldız, Balıkesir Savaştepe Belediyesporlu Hasbi Bozca ile karşılaştı.

Uzun süre ağladı

Büyükyıldız'ın rakibiyle olan mücadelesi büyük alkış aldı. Büyükyıldız, rakibini oldukça zorlayarak müsabakayı bir süre üstün götürdü. Ancak rakibi, bir anlık hatasını affetmeyerek tuş ile maçı kazandı. Minderden kalkan Büyükyıldız, gözyaşlarına boğuldu.

Müsabaka hakemi ve antrenörü, Büyükyıldız'ı sakinleştirmekte güçlük çekti. Salon dışına çıkarak kendini yere atan ve yeri yumruklayarak ağlayan küçük sporcuyu arkadaşları da sakinleştiremedi.11 yaşındaki minik güreşçi bir süre sonra ağlayarak tekrar salona girdi.

Müsabakalar sonunda ilk 16'ya giren sporcular, Çanakkale'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Kaynak: DHA