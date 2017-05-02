Türkiye'de radyo yayıncılığı 90 yaşına girdi. Türkiye'de ilk radyo yayını, 6 Mayıs 1927'de, TRT'nin öncülüğü ile başladı. Aradan geçen 90 yılda TRT radyoları, artan sayıları ile çok daha geniş kitlelere ulaştı.

TRT, bu anlamlı yıldönümünü İzmir ve Bursa'da Radyo Günleri ile kutluyor.

Bursa Merinos Parkı'nda Radyo Köyü kuruldu. Meraklıları hem radyo yayıncılığıyla ilgili detayları öğrenebilecek hem de etkinliklerde rol alabilecek.

TRT'nin 6 Mayıs Radyo Günleri kapsamında Bursa'daki Radyo Köyü'nün açılışı, TRT Genel Müdürü Şenol Göka'nın katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlik kapsamında, Merinos Parkı'na Radyo Köyü ile cam stüdyo kuruldu. 7 Mayıs'a kadar sürecek etkinliğin açılış töreninde TRT Genel Müdürü Göka, yönetim kurulu üyeleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Muhsin Özlükurt, kent protokolü ve vatandaşlar hazır bulundu.

Törende konuşan Şenol Göka, Bursa ve İzmir'de aynı zamanda bütün Türkiye'yi de hatta bütün dünyayı buna ortak etmek için büyük bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinlikler için bir otobüsün yola çıktığını aktaran Göka, şunları söyledi:

"Bu otobüsün bütün gezdiği yerlerde yerel radyocularla birlikte kesintisiz 90 saat yayın yapacak. Bu sanıyorum bir dünya rekoru olacak radyoculukta. Yayın yapmak üzere herkesi bu radyo günlerinin şenliğine, sevincine dahil etmek üzere onlar Türkiye'yi dolaşacak. Arkadaşlarımız burada yerel radyocular, İzmir'de ise aynı şekilde daha büyük bir organizasyon, orada da uluslararası alandan gelen radyocu arkadaşlar hem kendi ülkelerine yayın yapacaklar, hem bizimle birlikte burada hitap edecekler." dedi.

Şenol Göka, Bursa'ya bir kent radyo kazandırma projelerinin de olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Göka, etkinlik kapsamında Merinos Parkı'nda kurulan stüdyoları gezdi.

7 Mayıs'a kadar gerçekleştirilecek Radyo Günleri etkinliklerinde, Radyo Tiyatrosu ve Bursa'nın geleneksel Karagöz-Hacivat oyunu performanslarına da yer verildi.

Ayrıca her akşam saat 20.30'dan itibaren ücretsiz konserler düzenlenecek ve TRT sanatçıları radyo dinleyicileriyle bir araya gelecek.