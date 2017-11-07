PYD/YPG'ye aktardığı paraların kayıtları ortaya çıktı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya finans sağladığı iddiasıyla tutuklanan müteahhit Mehmet Çelik hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 8,5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Çelik hakkında hazırlanan iddianame 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Terör örgütüne 235 bin lira para aktardığı iddiası

Gizli tanık "Cesur Yürek", Çelik'in terör örgütü PKK'nın sözde "yasama organı" konumundaki Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) "ekonomi komisyonu sorumlusu" olduğunu iddia ederek, "PKK terör örgütüne sözde 'vergilendirme' adı altında aylık olarak 235 bin lira para vermektedir." bilgisini verdi.

Gizli tanık "Som" ise ifadelerinde şunlara yer verdi:

"PKK içerisinde faaliyette bulunurken oğlunun ölmesinden dolayı PKK, Çelik'e yüklü miktarda para aktarımı ile ulaşmıştır. Çelik'in ise bu yüklü miktardaki para akışını, Diyarbakır'da büyük inşaat yatırımları ile değerlendirerek örgüt adına yüklü miktarda gelir elde ettiğini çevremden duydum."

PKK'lı oğlu için hayrat yaptırmış

Bazı sosyal medya hesaplarında "Merkez Kayapınar ilçesindeki bir benzinlikte PKK'lı terörist adına yapılan çeşme bulundu" haberleri üzerine inceleme yapıldığı belirtilen iddianamede, çeşmenin, 2 yıl önce Kobani'de terör örgütü DEAŞ ile yaşanan çatışmalarda ölen Çelik'in oğlu Serhat Çelik için "Kandil Amed hayratıdır" şeklinde yazı ile yaptırıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Çelik ile bazı kişilerin şifreli olarak telefonda yaptığı görüşmelere de yer verilen iddianamede, "Çelik, PKK/KCK terör örgütünün sorumlu düzeydeki örgüt mensuplarıyla ilişki ve irtibatlı olmuş, yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmiştir. Üst düzey sorumlulardan almış olduğu talimatları kendi menfaatleri doğrultusunda uyguladığı ve karşılığında maddi kazanç sağladığı değerlendirilmiştir." denildi.

YPG'ye maddi yardım yaptığına dair kayıtlar çıktı

Çelik'in iş yerinde yapılan aramalarda "Kobani Yardım" ibaresiyle şirket kayıtları bulunduğu ifade edilen iddianamede, PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olan PYD/YPG'ye maddi yardımda bulunarak terör örgütüne finansal destek verildiğinin değerlendirildiği kaydedildi.

İddianamede şu ifadeler yer aldı:

"Çelik'in suç unsuru içeren telefon tape kayıtları, tespit tutanakları, 'Cesur Yürek' ve 'Som' kod isimli gizli tanıkların beyanlarını destekler mahiyettedir. Şüpheli PKK/KCK terör örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde almış olduğu emir ve talimatlar doğrultusunda örgüte maddi kaynak aktarımında bulunmuştur. PKK/KCK terör örgütüne kimin ne kadar vergilendirme yapılacağı hususunda yetki sahibi olduğu ve aktif şekilde rol aldığı bu suretle de 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunu işlemiştir. Şüpheli suçlamayı kabul etmeyerek terör örgütü tarafından tehdit edildiğini beyan etse de buna ilişkin gözaltına alındığı tarihten önce müracaatının olmaması ve bu hususta tanıklık eden kişilerin kendisi ile akrabalığı ve iş ilişkileri dikkate alındığında beyanlarına itibar edilmemiştir."

İddianamede, Çelik'in sahibi olduğu şirketlere nöbetçi Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliğince kayyum atandığı ve Cumhuriyet Başsavcılığınca da uzman bilirkişilerin görevlendirildiği bildirildi.

Kaynak: AA