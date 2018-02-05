PYD/PKK'ya silah veren ABD'li yetkililere suç duyurusu

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu üyesi bir grup, terör örgütü PYD/PKK'ya silah ve mühimmat sağladığı gerekçesiyle ABD'li yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Konfederasyonun Genel Başkanı Ziya Sözen, Ankara Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, ABD'nin uluslararası anlaşmalara aykırı davranarak terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'ye açıkça silah ve mühimmat desteğinde bulunduğunu söyledi.

PYD'nin, ABD ve Avrupa Birliğinin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK tarafından kurulup aynı kişilerce yönetildiğini bildiren Sözen, "ABD, bu yardımları terör örgütü DEAŞ ile mücadeleyi bahane ederek yapıyor. Ancak ABD'nin PYD'ye desteği, kapsamı, niteliği ve süresi dikkate alındığında DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle izah edilemez ve meşru görüşemez bir boyutta." dedi.

Terör örgütlerine silah sağlamanın birçok uluslararası anlaşmayla yasaklandığını ifade eden Sözen, ABD'nin verdiği silahların sivil halka karşı da kullanıldığını, terör örgütünün Kilis ve Hatay'a düzenlediği saldırılar sonucu savunmasız sivil vatandaşların şehit olduğunu belirtti.

Ziya Sözen, PYD/YPG'ye silah ve mühimmat sağlanmasında sorumluluğu bulunan ABD'li yetkililerin, uluslararası anlaşmalara aykırı hareket etmelerinden ve Türkiye'ye verdikleri zarardan dolayı cezalandırılmasını istediklerini, bu nedenle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Konfederasyon üyeleri, açıklamanın ardından adliyeden ayrıldı.

Kaynak: AA