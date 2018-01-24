PYD/PKK'nın "Afrin yalanları" çıkmaza girdi

Terör örgütü PYD/PKK, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin karalama kampanyasının ifşa edilmesiyle köşeye sıkışarak rastgele buldukları internet sitelerinden görseller kullanmaya başladı.

TSK'nın Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü operasyon sırasında çekildiği iddia edilen 2 fotoğrafın daha gerçekle ilgisi olmadığı ortaya çıkarken, 1 fotoğrafın ise bir tır şirketinin tanıtım sayfasından alındığı belirlendi.

Twitter'da "TSK'nın çocukları hedef aldığı" iddiasıyla servis edilen görselin, Suriye'deki Rus hava saldırısına ilişkin 1 Ocak 2017 tarihli bir paylaşımdan alındığı tespit edildi.

"Zeytin Dalı Harekatı'nda siviller vuruluyor" iddiasıyla paylaşılan yaralı bir anne ve 2 çocuğunun yer aldığı fotoğrafın, Esed rejiminin, 16 Aralık 2013'te Halep'e düzenlediği varil bombalı saldırısına ait olduğu görüldü.

"YPG'nin çok sayıda Türk askerini öldürdüğü ve askerlerin naaşlarının tır dorsesiyle teslim edileceği" iddiasıyla paylaşılan tır fotoğrafının ise bir tır firmasının internet sitesinden alındığı görülüyor.

Böylece, örgütün manipülasyon için artık haber fotoğrafı dışında çeşitli sitelerden paylaşımlar yaptığı gözlendi.

Sosyal mecralarda terör örgütüne yakın hesaplar tarafından Zeytin Dalı Harekatı’nı karalama amacıyla paylaşılan çok sayıda fotoğrafın, harekatla hiçbir ilgisi olmadığı ispatlanmıştı.

Kaynak: AA