PYD/PKK'dan Reyhanlı'ya roketli saldırı

Afrin'den terör örgütü PYD/PKK'nın ateşlediği roketler Reyhanlı'da iki mahalleye düştü.
Bir roket eve diğeri ise bir evin bahçesine isabet etti.
Saldırıda ölen yada yaralanan olmazken, evlerde hasar meydana geldi.
Kaynak: TRT Haber
Teröristler tarafından Afrin'den ateşlenen roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düştü. Hasara yol açan saldırıda ölen yada yaralanan olmadı.
Afrin'den terör örgütü PYD/PKK'nın ateşlediği roketler Reyhanlı'da iki mahalleye düştü.
Bir roket eve diğeri ise bir evin bahçesine isabet etti.
Saldırıda ölen yada yaralanan olmazken, evlerde hasar meydana geldi.
Kaynak: TRT Haber