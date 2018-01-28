PYD/PKK'dan Reyhanlı'ya roketli saldırı

Afrin'den terör örgütü PYD/PKK'nın ateşlediği roketler Reyhanlı'da iki mahalleye düştü.

Bir roket eve diğeri ise bir evin bahçesine isabet etti.

Saldırıda ölen yada yaralanan olmazken, evlerde hasar meydana geldi.

Kaynak: TRT Haber