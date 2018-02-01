  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » PYD/PKK'dan Kilis'e roketli saldırı

PYD/PKK'dan Kilis'e roketli saldırı

Kilis kent merkezinde Suriye'nin Afrin bölgesinden ateşlenen roket bir binaya düştü. PYD/PKK tarafından gece saatlerinde atılan roket sabah fark edildi.

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PYD/PKKdan Kilise roketli saldırı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mensuplarınca sabaha doğru atılan roket Ekrem Çetin Mahallesi'nde iki katlı bir evin alt katındaki dış duvara isabet etti. Can kaybı ya da yaralananın bulunmadığı olay sırasında duvarda hasar oluştu.

Polis ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra olay yeri inceleme çalışması başlattı.

Bir fabrikada işçi olan ev sahibi Mehmet Baloğlu, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, uyuduğu sırada roketin düştüğünü fark ettiğini ancak kendi evi olduğunu tahmin etmediğini söyledi.

Sabah saatlerinde işe gitmek üzere uyandığında evin dış duvarına roket isabet ettiğini gördüğünü ve güvenlik güçlerini haber verdiğini anlatan Baloğlu, "Allah bizi korudu. Bir savaş halindeyiz, devletimiz milletimiz var olsun." diye konuştu.

Etiketler: roket, pkk/pyd, kilis roket
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