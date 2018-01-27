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Buradasınız : » » PYD/PKK'dan Kilis'e roketli saldırı

PYD/PKK'dan Kilis'e roketli saldırı

Terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis kent merkezine roketli saldırı düzenlendi. 2 kişi yaralandı.

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Afrin'de, PYD/PKK'nın işgalindeki alanlardan saat 15.00 sıralarında Kilis şehir merkezine atılan roket, 7 Aralık Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısına isabet etti. Bu sırada evde bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin çevre güvenliğini sağlamasının ardından binaya giren sağlık görevlileri yaralıları ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Çavuşoğlu, Gül ve Akar'dan Kilis'te inceleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarının kent merkezine yönelik roketli saldırısında hasar gören binada incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa'daki incelemelerinin ardından Kilis'e geçen Orgeneral Akar, Vali Mehmet Tekinarslan'ı ziyaret etti, PYD/PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında ağır hasar gören Çalık Camisi'nde inceleme yaptı.

Akar, daha sonra kentte temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Gül ile bir araya geldi.

Mahalle sakinleri, Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Gül ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'a sevgi gösterisinde bulunarak, "Allah sizi korusun" diye seslendi.

Orgeneral Akar, incelemelerin ardından gazetecilerin Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili soruları üzerine, "Bitecek, az kaldı, her şey güzel olacak." cevabını verdi.

TRT HABER/AA

Etiketler: ypg, PYD, Kilis
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