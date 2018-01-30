PYD/PKK'dan Kilis ve Hatay'a roketli saldırı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden PYD/PKK'lı teröristlerce atılan 2 roket, Gültepe Mahallesi'nde boş durumdaki bir evin duvarına isabet etti.

Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.Saldırıda yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırıldı.Roket isabet eden evin duvarı ve bir otomobilde hasar oluştu.Güvenlik güçleri, roketlerin düştüğü yerde incelemelerini sürdürüyor. AA

Afrin'den atılan roket Kilis'te inşaata isabet etti

Kilis kent merkezine 2 ayrı roket daha düştü. İlk bilgilere göre ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi.

Kilis kent merkezinde bulunan Ekrem Çetin Mahallesi Kilis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin yanındaki kapalı iş yerine isabet etti. Diğer roket ise Öncüpınar Mahallesine düştüğü öğrenilirken, olayın ardından bölgelere polis, kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre ölen yada yaralanın olmadığı öğrenildi. İHA