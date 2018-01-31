PYD/PKK yandaşları Türk bayrağına montajla yalan üretti

Terör örgütü PYD/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın simgesi haline dönüşen AA'nın Burseya Dağı'nda çektiği Türk bayraklı asker fotoğrafı üzerinden kara propaganda yapmaya çalıştı.

Örgüte yakın hesaplar, montaja başladı

Terör örgütüne yakın hesapların, TSK'yı ve Türkiye'yi hedef alan kara propagandalarında artık montaj da yaptığı gözlendi. Bu kapsamda, AA'nın 28 Ocak 2018'de Burseya Dağı'nda çektiği Türk bayraklı asker fotoğrafına, DEAŞ'ın örgütsel flaması montajlandı.

Sosyal medyada "TSK'nın Afrin'de çocukları hedef aldığı" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın, 12 Mart 2015'te "Suriye'de insani kriz altında 5,6 milyon çocuk var" başlıklı haberde kullanıldığı tespit edildi.

"Afrin'i kurtarın" ve "Afrin üzerinde uçuşa hayır" etiketleriyle paylaşılan 3 küçük çocuğun yıkık bir duvar arkasına saklandığı fotoğrafın da İran'da, Gazze'deki insan hakları ihlallerine dikkati çekmek için hazırlanan bir afişe ait olduğu ortaya çıktı.

Doğu Gutalı çocukları Afrinli gibi gösteren terör destekçisi hesaplar, AA İstanbul Photo Awards 2016'da birinci olan fotoğrafı da Afrin'de çekilmiş gibi paylaşmış, Şırnak'ta 2007'de şehit olan korucu ve sivillerin cenaze töreninine ilişkin fotoğrafı ise "Afrin'de Türk askerleri öldürüldü" yalanıyla servis etmişti.

Kaynak: AA