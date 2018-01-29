PYD/PKK, Afrin'e Fırat'ın doğusundan da DEAŞ’lı terörist getirdi

Suriye’de terör örgütleri PYD/PKK ile DEAŞ arasındaki kirli pazarlıklara yönelik yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bir yandan terör örgütleriyle mücadelesini sürdürürken diğer yandan da PYD/PKK ile DEAŞ arasındaki pazarlıklara dair istihbarat çalışması yürütüyor.

ÖSO'nun özel operasyonlar komutanı Cemil Karmo, PYD/PKK’nın bombalı suikastinden yaralı kurtulduktan sonra, elindeki bilgileri paylaştı.

O bilgilere göre, PYD/PKK, DEAŞ’lıların kaçacak ve yaşayacak yer konusunda çaresiz kalması üzerine bu fırsatı değerlendiriyor.

“PKK, özellikle (ABD desteğiyle) Rakka’yı işgal ettikten sonra genel ilişkiler bürosu kurdu. Birçok yabancı DEAŞ elemanına PKK saflarına katılmaları karşılığında cezadan kurtulacaklarını, vatandaşı oldukları ülke tarafından takip edilmeyeceklerini ve isimlerinin terör listesinden kaldırılacağını vaat etti. Hatta tanınmış DEAŞ’lıları da kurtarma sözü verdi. PKK, kendilerini özel görevle örgüte (casus olarak) soktuğunu ilan edip söz konusu isimleri temize çıkarmayı teklif etti. Seçme şansları olmayan DEAŞ’lı teröristler bu teklife umut bağladı.”

"Afrin’in yabancısı olunca PKK’nın tam kontrolünde kalacaklar"

PYD/PKK’nın getirdiği teklif DEAŞ tabanında çok etkili oluyor. Karmo, “PKK saflarına katılan yabancı teröristler şimdi kendi ülkelerindeki diğer DEAŞ’lı teröristlere mesajlar gönderip, PKK’ya katılarak kurtulma çağrısı yapıyor.” dedi.

Karmo, DEAŞ’tan ayrılarak PYD/PKK’ya katılan teröristlerin bir kısmının yaklaşık bir hafta önce Afrin’e dağlık ve ormanlık alandaki kamplara getirildiğini söyledi. Fırat Nehri’nin doğusundan taşınan DEAŞ’lılar, Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki topraklardan geçiş yapıyor. DEAŞ'lıların bu bölgeden seçilmesinin sebebi de Afrin'i bilmiyor olmaları. Çünkü bu şekilde PKK'nın tam kontrolünde kalıyorlar.

ÖSO komutanı, Afrin'e taşınan DEAŞ'lıların PYD/PKK tarafından TSK ve ÖSO'nun önüne sürüleceğini dile getirdi.

Terör örgütü PYD/PKK daha önce Afrin hapishanelerindeki DEAŞ’lıları, Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'ya karşı savaşmaları şartıyla serbest bırakmıştı.

“PKK, DEAŞ’tan bomba tekniklerini öğrendi”

ÖSO özel operasyonlar komutanı Karmo'ya göre, DEAŞ’lıların PYD/PKK’ya katılımının ardından bombalı yüklü araçla saldırılarda artış yaşandı.

“PKK, DEAŞ’tan kendi saflarına kattığı elemanlardan özellikle bombalı araç hazırlamayı, bomba yapma ve suikast düzenleme tekniklerini öğrendi. Bu bölgede bir süredir bomba yüklü araçlardan ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu saldırıları DEAŞ üstlenmedi. Daha sonra saldırıları düzenleyenlerin PKK olduğunu tespit ettik ve bazı hücrelerini yakaladık. Bizzat ben iki hafta önce PKK tarafından bomba yüklü bir motorsikletle hedef alındım. Halen tedavi görüyorum.”

PKK’ya alınmayan DEAŞ’lılar Türkiye’ye yönlendirildi

Karmo, PYD/PKK’nın bünyesine almadığı DEAŞ’lıların Türkiye'ye gönderildiğini vurguladı.

“PKK’ya almadıkları DEAŞ’lıları da örgüte bağlı bir kaçakçılık şebekesi aracılığıyla para karşılığı Türkiye’ye soktular. (Suriyeli olmayan) DEAŞ’lıların bir şekilde ülkelerine (Türkiye üzerinden) dönüşünü kolaylaştırarak Türkiye’nin teröre destek verdiği algısını yaratmayı amaçlıyorlar. Bazı DEAŞ’lılar Fırat Kalkanı bölgesinden kaçırılmaya çalışıldı ama bazıları ÖSO tarafından yakalandı. Aralarında DEAŞ’ın eski Cerablus sorumluları gibi önemli isimler vardı. Bunların hepsi PKK bölgesinden geldiler.”

Münbiç’te ABD unsurları yakınında DEAŞ ekibi

Karmo, Münbiç’teki istihbarat çalışmalarında rastladıkları ilginç bir bilgiyi de paylaştı. ÖSO komutanı Karmo, “Şu an Münbic’e bağlı Arima beldesindeki bir ABD üssü yakınlarında, bir evde farklı uyruklardan 25 DEAŞ militanı var. Orada yaşıyorlar ve aileleri ile irtibat kurmak dahil her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Kaldıkları tam adresi biliyoruz. Neden orada tutuldukları ise meçhul.” dedi.

“DEAŞ-PKK savaşı kurguydu”

Karmo, iki terör örgütü arasındaki savaşın birtakım istihbarat örgütleri tarafından kurgulandığının altını çizdi.

“DEAŞ, önceden planlanmış ve hazırlanmış bir örgüttür. DEAŞ’ın kurulmasının hedefi Suriye devrimine darbe vurmaktı. DEAŞ’ın işgal ettiği alanların çoğu muhaliflerin elindeki bölgelerdi. PKK ile DEAŞ arasında gerçek bir savaş yoktu. Genel anlamda DEAŞ'ın geri çekilmesinden ibaret bir süreçti. Son zamanlarda DEAŞ’ın birçok liderinin istihbarat elemanı olduğu ve bu kişilerin sıkıştıkları zamanda uçaklarla bölgeden alındığı ortaya çıktı. Belki sonradan başka ülkelerde ortaya çıkacaklar.”

Afrin’deki elebaşları dışardan geldi

Karmo, Afrin’deki istihbarat çalışmalarında, yanlarında tercümanla gezen çok sayıda yabancı terörist tespit ettiklerini, ayrıca örgütün merkezi yapısının bulunduğu Kandil Dağı’ndan Afrin’e birçok elebaşının geldiğini söyledi.

ÖSO komutanı, örgütün Afrin’de (sığınmacı) Arapların desteğini kazanmak için, “Afrin ile Münbiç’i birleştirdikten sonra İdlib’e girip orayı teslim alacağız ve size vereceğiz” vaadinde bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA