PYD'li teröristlerin silahlı saldırısında 1 işçi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yer alan Süleyman Şah Türbesi yakınındaki sınır duvarının bitişiğinde yapılan yol çalışmaları sırasında terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD terör örgütü mensupları tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Yol yapımında çalışan Mustafa Yoldaş saldırıda yaralandı.

Birecik Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Yaralı işçi ambulansla Birecik Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kaymakamımız Kadir Perçi, hastaneye giderek olayda yaralanan vatandaşın durumu hakkında hastane başhekiminden bilgi aldı. Yaralı işçi, ilk müdahalenin ardından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumu ciddiyetini korurken, Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı."

Bu arada, açılan ateş sonucu köydeki bazı evlerin duvarına mermi isabet etti. Sınırdaki önlemlerini artıran Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere misliyle karşılık verdi.

Kaynak: AA