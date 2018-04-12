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Buradasınız : » » Pusu kuran polisin şüpheliyi yakalama anı, saniye saniye kaydedildi

Pusu kuran polisin şüpheliyi yakalama anı, saniye saniye kaydedildi

Antalya'da kendilerini polis olarak tanıtan ve FETÖ tehdidiyle bir kadının 16 bin eurosunu dolandıran 3 şüpheliden 1’nin yakalanma anının görüntüsü ortaya çıktı.

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Alanya’da yaşayan Suzan Berber’i telefonla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp, "Banka hesapların FETÖ’cülerin eline geçmiş. Biz şimdi bunlara operasyon yapacağız, seni FETÖ’den kurtaracağız. Bunun için bize para yatıracaksın" dedi. Görüşmeden kısa bir süre sonra Berber, 16 bin euroyu dolandırıcılara teslim etti. Dolandırıldığını anlayan Berber, polis merkezine gidip şikayet etti.

Şikayet üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. 

Dolandırıcının yakalanma anı kaydedildi 

Berber’i telefonla tekrar arayan dolandırıcılar bu defa 50 bin TL istedi ve parayı "önce vatan" parolasını söyleyen kişiye teslim etmesini talep etti.

Bunun üzerine asayiş ekipleri, mağdurun Güllerpınarı Mahallesi Uğurlu Sokak'ta bulunan evinin çevresinde ve apartmanın içinde pusu kurdu.

Polis, parayı teslim alan ve mağdurun evinden çıkarak sokakta yaya olarak ilerleyen Ahmet D.'yi suçüstü yakaladı. Asayiş ekiplerin şahsı yakalama anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. 

Diğer 2 şüpheli ise Aksu’da yakalandı 

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Adnan N. ve Mustafa T.’nin de, aynı dolandırıcılık olayına karıştığı ve 09 F 8218 plakalı otomobille kaçtığını belirledi.

Polis ekipleri, şebeke üyesi 2 şahsın Aksu ilçesinde olduklarını tespit etti. Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesi üzerine 2 şahsın, D-400 karayolu üzerinde hareket halinde olduğu belirlendi. Şüpheliler, kovalamacanın ardından Pınarlı Kavşağı çıkışında Aksu Emniyeti'nin desteğiyle yakalandı. 

Adnan N. ve Mustafa T. gözaltına alınırken araç ise ekipler tarafından didik didik arandı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. 

Ayrıca şüphelilerin daha önce de aynı yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: suçüstü, polis, fetö, dolandırıcı, antalya
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