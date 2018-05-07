Pülümür Nehri kıyısına yavrularıyla gelen ayı görüntülendi

Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki ormanlık alanda bulunan ve sayılarının fazla olduğu belirtilen ayılardan biri, iki yavrusu ile Pülümür Nehri kıyısında görüntülendi.

Bir ayı iki yavrusuyla birlikte Kırmızı Köprü Köyü yakınlarından geçen nehre gelerek yavrularını beslemeye çalıştı. Görüntüler bir vatandaş tarafından çekildi.

Suyun akıntısının tehlikeli olduğunu fark eden vatandaş, ayıların uzaklaşması için ses çıkardı. Kendisini görüntüleyen vatandaşları fark eden ayı, iki yavrusuyla birlikte hızla ormanlık alana kaçtı.

Kaynak: DHA