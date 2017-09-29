Püf noktalarıyla aşure tarifi

İslam dininde Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının 10'uncu günü bir çok önemli olayın olduğuna inanılır. Peki Aşure nasıl yapılır? Aşure malzemeleri...

Malzeme listesi

-1 su bardağı nohut

-1 su bardağı kuru fasulye

-3 su bardağı aşurelik buğday

-1 su bardağı kabukları soyulmuş fıstık

-2 su bardağı süt

-1 su bardağı fındık içi(bütün)

-Yarım çay bardağı karanfil suyu (1 tatlı kaşığı karanfili kaynatın)

-1.5 su bardağı doğranmış kayısı

-1 su bardağı kuru üzüm

-Yarım su bardağı kuş üzümü

-Yarım su bardağı küp doğranmış portakal kabuğu

-1 su bardağı küp doğranmış elma

-4 su bardağı toz şeker

-1 çorba kaşığı gül suyu (isteğe bağlı)

-Bir çimdik tuz

Tarif

Nohut ve fasulyeyi ayrı ayrı haşlayın.

Aşurelik buğdayı yıkadıktan sonra tencereye koyup üzerine kaynar su döküp 10 dakika kaynatın. Çıkan buğday suyunu süzün. Aynı işlemi bir kez daha yapın ve suyunu yine süzün. Daha sonra kaynar su ekleyerek buğdayı 50 dakika kadar kaynatın. (İsterseniz akşamdan buğdayı iki kez kaynatıp suyunu süzerek daha sonra sıcak suda sabaha kadar da bekletebilirsiniz. Akşamdan ıslatırsanız 15 dakika kaynatmak yeterli olur.)

Yumuşayan buğdaya pişmiş nohutu, fasulyeyi, doğranmış kayısıyı, kuru üzümü, yıkanmış pirinci ekleyerek 15 dakika kaynatın.

Sıcak süt, şeker, tuz, karabiber, fındık, karanfil suyu ekleyerek 15 dakika daha kaynatın.

Aşureyi cam kaselere bölüştürün.

Aşure kâselerde soğumaya başlayınca, üzerini fındık, ceviz, fıstık, kuş üzümü, kuru üzüm ve nar taneleri ile süsleyebilirsiniz.

Aşure pişirirken toplamda 3 litre kadar su kullanın. Yanınızda sürekli kaynar su bulundurun, gerektiğinde ilave edebilmek için önemli. Aşurenin kıvamına göre su ekleyebilirsiniz.

Aşurenin püf noktaları

-Malzemeleri pişirmeden önce suda bekletin

-Kullandığınız suyun içme suyu olmasına dikkat edin

-Pişirme süresinde orta ateşle kaynatmayı deneyin

-Buğdayın suyunu ise süzmeyin

-Bir miktar yıkanmış pirinç ve ılık süt aşurenizin kıvamına lezzet katacaktır

-Ne sulu ne de katı olmamasına dikkat edin