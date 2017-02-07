'PTT'ye bu yıl 2 bin 500 kişi alınacak'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: PTT'ye bu yıl 2 bin 500 personel alınacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "PTT AŞ'ye bu yıl 2 bin 500 personel alınacak. İstanbul'da 500 kişinin alım sürecini önümüzdeki hafta başlatıyoruz." dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "7 Şubat Dünya İnternet Günü ve Güvenli İnternet Merkezi Tanıtım Programı"nın açılışında yaptığı konuşmada, son yüzyılın en önemli olaylarının başında internetin icadının geldiğini belirterek, internetin herkesin vazgeçilmezi, hayatın olmazsa olmazı haline geldiğini söyledi.

İnternetin artık hayatın her alanında kullanılan davranış kalıplarını, alışkanlıkları değiştiren, nerede olursa olsun her insanı dünya vatandaşı paydasında yeni bir yaşam tarzı oluşturmaya iten bir sektör olduğunu anlatan Arslan, internetin yeni bir kültürel mekan, gerçeklik, özgürlük alanı ve ekonomik bir pazar olarak ortaya çıkmasının, küresel değerlerin, alışkanlıkların hızlı bir şekilde değişmesini de sağladığını kaydetti.

"Geniş bant internet abonesi 60 milyona geldi"

Arslan, 14 yıl önce 22 bin olan geniş bant internet abonesinin bugün 60 milyona geldiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Geleceğimiz olan gençlerimizin tüm yaşam tarzını etkileyen internet denen sanal mekanın başı boş bırakılmaması gerektiği bir gerçek. 3,5 milyar insanın internet kullanıcısı olduğunu, yaklaşık 2,5 milyar insanın aktif sosyal medya kullanıcısı olduğunu, 4 milyara yakın insanın mobil telefon sahibi olduğunu, mobil cihazlar üzerinden sosyal medyayı kullananların sayısının ise 2 milyarı geçtiğini düşündüğümüzde, sadece tedbir almanın yeterli olmadığını, bilinçlenmenin de büyük önem taşıdığını vurgulamak gerekir."

Arslan, Türkiye'de 2010'da BTK eliyle başlattıkları etkinliklerle çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm kullanıcılara güvenli bir internet ortamı sağlanmasını amaçladıklarını anlattı.

Adil Kullanım Noktası'nda (AKN) mayıs itibarıyla kademeli geçiş olacağını ifade eden Arslan, "AKN, 2018 sonu itibarıyla tamamen kalkacak. Özellikle gece kullanılan internet de kotadan düşülmeyecek." dedi.

"PTT'ye bu yıl 2 bin 500 kişi alınacak"

Arslan, basın mensuplarının PTT AŞ'ye 2017'de ne kadar eleman alınacağına ilişkin sorusu üzerine, PTT AŞ'ye bu yıl 2 bin 500 personel alınacağını söyledi. Arslan, "Özellikle büro, gişe ve dağıtıcı memurlar olmak üzere İstanbul'da 500 kişinin alım sürecini önümüzdeki hafta başlatıyoruz. Yıl içinde de bu kadroyu 2 bin 500'e tamamlayacağız. Güçlenen PTT'nin daha da büyüyebilmesi adına kadromuzu artıracağız." diye konuştu.

Arslan, PTT AŞ'deki taşeron işçilerin durumuna ilişkin soruya da Türkiye'deki tüm taşeronların kamuda istihdamına ilişkin açıklama yapıldığını dile getirerek, "Hükümet olarak bu çalışmaları son aşamaya getirdik. Maliye Bakanlığımız nihai ayrıntıları çalışıyor. Bu ayrıntılar bittikten sonra bunu açıklayıp gereğini yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.