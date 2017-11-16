  • 16 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » PTT'den öğretmenlere özel kampanya

PTT'den öğretmenlere özel kampanya

PTT AŞ, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bu mesleğe mensup kişilere yüzde 25 indirim uygulanması için kampanya başlattı.

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PTTden öğretmenlere özel kampanya

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nden (PTT AŞ) yapılan yazılı açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "bu yüce mesleğe mensup kişilere yönelik" indirim kampanyası başlatıldığı ifade edilerek, "Kampanya kapsamında, öğretmenlere 24 Kasım 2017'den 5 iş günü öncesi, yani 17-20-21-22-23 Kasım 2017 tarihlerinde ticari gönderiler hariç postaya verilen posta kargosu ile APS kurye gönderilerinde yurt içinde yüzde 25 indirim sağlayacak." bilgisi verildi.

Öğretmenlerin kargoyu teslim alan görevliye kurum kimlik belgesini ibraz etmesi yeterli olacak. Kargo gönderimi sırasında PTT AŞ'nin sunduğu farklı bir kampanyadan yararlanılması durumunda ayrıca bu indirim uygulanmayacak.

PTT AŞ, 24 Kasım 2017'de "Öğretmenler Günü" konulu özel gün zarfı da tedavüle sunacak. Aynı tarihte "PTT Pul Müzesi Anafartalar Mah. Atatürk Bulvarı No: 13 Ulus/ANKARA" adresinde mesai saatlerinde "Öğretmenler Günü 24.11.2017 ANKARA" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası kullandırılacak. Söz konusu özel gün zarfları 3 lira bedelle PTT işyerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacak.

AA 

Etiketler: PTT'den öğretmenlere özel kampanya
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