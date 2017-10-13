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PTT'den kargo gönderilerine indirim

Yurt içi varışlı posta kargosu ve APS kurye gönderilerinde yüzde 25 indirim uygulanacak.

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PTTden kargo gönderilerine indirim

PTT AŞ, 16-20 Eki·m'de postaya veri·lecek yurt içi varışlı posta kargosu ve APS kurye gönderilerinin ücretlerinde yüzde 25 indirim yaptı.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket, özel gün ve haftalarda düzenlediği kampanyalara bir yenisini daha ekledi. 23 Ekim 1840'te kurulan ve Posta Nezareti ile temelleri atılan PTT AŞ, 177'nci yıl kutlamaları çerçevesinde kargo müşterileri için özel indirime gitti.

Şirket, 23 Ekim 2017'deki kuruluş yıl dönümünden önceki 5 iş günü içinde (16-20 Ekim) postaya verilecek yurt içi varışlı posta kargosu ve APS kurye gönderilerinde yüzde 25 indirim uygulayacak. Herhangi bir indirimden faydalanan gönderiler, ayrıca bu indirimden yararlanamayacak.AA

Etiketler: PTT, kargo, indirim
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