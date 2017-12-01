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PTT'den 'Dünya Engelliler Günü'ne özel zarf

PTT, "Dünya Engelliler Günü"ne özel zarfı 3 Aralık'ta tedavüle sunacak.

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PTTden Dünya Engelliler Gününe özel zarf

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), 3 Aralık'ta "Dünya Engelliler Günü"ne özel gün zarfını satışa sunacak.

PTT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 Aralık tarihinin 1992 yılında Birleşmiş Milletler kararıyla Dünya Engelliler Günü ilan edilmesiyle engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekilmesi ve halkın bu sorunlarla ilgili bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak çeşitli hizmetleri bulunan PTT AŞ bu kapsamda, söz konusu özel gün zarfını 3 lira karşılığında PTT iş yerlerinden, "www.filateli.gov.tr" adresinden ve filateli cep uygulamasından satacak.

Aynı tarihte PTT Pul Müzesi'nde, mesai saatlerinde, "Dünya Engelliler Günü 03.12.2017 ANKARA" ibareli özel tarih damgası kullandırılacak.

AA

Etiketler: PTT, dünya engelliler günü
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