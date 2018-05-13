  • 13 MAYIS 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.315
    EURO 5.157
  • BIST 101852.48
    ALTIN 182.791
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » PTT’den Anneler Günü'ne özel mektup kampanyası

PTT’den Anneler Günü'ne özel mektup kampanyası

Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğü, "zarf ve mektup kağıdı bizden, göndermesi sizden" sloganıyla Anneler Günü'ne özel mektup kampanyası düzenledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
PTTden Anneler Gününe özel mektup kampanyası

PTT İşletme Hizmetleri Müdürü Mehmet Aslan, Anneler Günü'ne özel mektup ve kargo kampanyasının uzun zamandır düzenlendiğini söyledi.

Aslan, Afyonkarahisar PTT personelinin pazar günü olması sebebiyle gönüllü çalıştığını aktardı.

"177 yıllık geçmişe sahip PTT, Anneler Günü'nde çeşitli etkinlik ve kampanyalar düzenleyerek annelerimizi unutmuyor. Bu yıl da yine 'Zarf ve mektup kağıdı bizden göndermesi sizden' sloganıyla Anneler Günü'ne özel mektup kampanyası düzenledik. Türkiye’nin çeşitli illerinden Afyonkarahisar’a gelen mektup ve kargoları, çalışanlarımız gönüllü olarak bugün annelerimize teslim edecek."

Kaynak: AA

Etiketler: PTT, anneler günü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER