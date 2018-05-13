PTT’den Anneler Günü'ne özel mektup kampanyası

PTT İşletme Hizmetleri Müdürü Mehmet Aslan, Anneler Günü'ne özel mektup ve kargo kampanyasının uzun zamandır düzenlendiğini söyledi.

Aslan, Afyonkarahisar PTT personelinin pazar günü olması sebebiyle gönüllü çalıştığını aktardı.

"177 yıllık geçmişe sahip PTT, Anneler Günü'nde çeşitli etkinlik ve kampanyalar düzenleyerek annelerimizi unutmuyor. Bu yıl da yine 'Zarf ve mektup kağıdı bizden göndermesi sizden' sloganıyla Anneler Günü'ne özel mektup kampanyası düzenledik. Türkiye’nin çeşitli illerinden Afyonkarahisar’a gelen mektup ve kargoları, çalışanlarımız gönüllü olarak bugün annelerimize teslim edecek."

Kaynak: AA