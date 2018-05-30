PTT çalışanlarına yeni kıyafet

PTT Kargo Bahçelievler Posta Dağıtım ve Toplama Merkezi Şubesi'nde, PTT'nin sahada çalışan kadın ve erkek dağıtıcı ekibinin yeni kıyafet, çanta ve ayakkabıları basına tanıtıldı.

PTT için hazırlanan koleksiyonları üreten Akmens Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Salih Aksoy, 1992 yılından bu yana kurumsal kıyafet üretme pazarında deneyim kazandıklarını ifade ederek, "Piyasadaki standart ürünler yerine ürün geliştirme ve tasarıma yatırım yaparak kurumların ve çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak fonksiyonel, teknolojik ve kişilerin kendisini daha iyi hissetmesini sağlayan performans artırıcı ürünler sunuyoruz" dedi.

"Türkiye'nin ünlü tasarımcıları hazırladı"

"Kumaşta fonksiyonellik ile şıklığı harmanlayan, kurumsal kıyafette çalışanların rahatlığını sağlayan, daha işlevsel ve daha şık kıyafetler üreterek hizmet verdikleri kurumun imajını yükselttiklerini" anlatan Aksoy, şirket olarak Türkiye'nin ünlü tasarımcılarıyla birlikte çalıştıklarını, pek çok kamu kurumu ve özel şirketin kıyafet koleksiyonları için defile düzenlediklerini söyledi.

Salih Aksoy, "Fonksiyonellik konusunda ise dünyanın önde gelen elyaf üreticileri ile birlikte çalışan ülkemizin en önemli firmalarına iplik ve kumaş üreten firmayız. PTT çalışanları için üretilen giysilerde, modayı kumaş teknolojileriyle zenginleştiren Coolmax ve Quantum ürünlerinin ardından beş yıllık bir çalışmanın ürünü olarak Türkiye'de geliştirilen, nefes alan, nemi dışarı atan, leke tutmayan doğal ve konforlu DryCoolTM ürününü kullanılmıştır" diye konuştu.

Kaynak: AA