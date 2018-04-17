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Buradasınız : » » PTT, baharatlara özel pul serisi hazırladı

PTT, baharatlara özel pul serisi hazırladı

PTT, kırmızıbiber, karabiber, kimyon ve nane görsellerine yer vererek hazırladığı "baharatlar" konulu sürekli posta pullarını yarın tedavüle çıkaracak.

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PTT, baharatlara özel pul serisi hazırladı

PTT, yemeklere verdikleri renk, tat ve kokuyla mutfakların vazgeçilmezleri arasında yer alan baharatları filateli dünyasına taşıyan kırmızıbiber, karabiber, kimyon ve nane görsellerine yer vererek "baharatlar" konulu sürekli posta pulları hazırladı.

Sürekli posta pulları yarın, 20 kuruş, 50 kuruş, 2,30 lira ve 6,50 liraya, söz konusu pullara ait ilk gün zarfı ise 10,75 liraya PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkarılacak.

Baharatların yer aldığı filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte PTT Pul Müzesi'nde "Baharatlar Konulu Sürekli Posta Pulları 18.04.2018 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılacak.

Kaynak: AA

Etiketler: pul, PTT, baharatlar
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