  • 04 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 3.593
    EURO 3.739
  • BIST 76618.2
    ALTIN 133.577
Buradasınız : » » Provokatör, şehit Savcı Kiraz'ın katillerini de övmüş

Provokatör, şehit Savcı Kiraz'ın katillerini de övmüş

Gözaltına alınan Ayşegül Başar'ın, sosyal medyada şehit Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın katillerini övücü mesajlar paylaştığı tespit edildi

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Provokatör, şehit Savcı Kirazın katillerini de övmüş

Okmeydanı'nda bir grupla kahvehaneleri dolaşarak ''terör örgütü propagandası'' yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Ayşegül Başar'ın, sosyal medya hesabından şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın katillerini övücü paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, iki gün önce Okmeydanı'nda bir grupla kahvehaneleri dolaşarak bildiri dağıttığı sırada "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Başar'ın, Halkevleri üyesi olduğu ve bir gazetede staj yaptığı belirtildi.

Başar'ın sosyal medya hesaplarında yapılan incelemede, terör örgütü DHKP/C üyeleri tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın katillerini övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

Hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan işlem yapılacağı belirtilen Başar'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Etiketler: Mehmet Selim Kiraz, cumhuriyet savcısı, sosyal medya, terör propagandası, dhkpc, PKK, Okmeydanı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER