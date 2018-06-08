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Protez ellerle ve ehliyetsiz araç kullanan sürücüye ceza

Afyonkarahisar'da iki elinde protez olan ve sürücü belgesiz araç kullanan kişiye 4 bin 200 lira trafik cezası kesildi.

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Protez ellerle ve ehliyetsiz araç kullanan sürücüye ceza

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, ihbar üzerine 20 PP 483 plakalı otomobil sürücüsünü Uzun Çarşı Caddesi'nde durdurdu.

Ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı

Araç sürücüsü A.D.'nin (31) evraklarını inceleyen trafik ekipleri, sürücünün iki elinin de protez olduğunu gördü. Trafik ekipleri, sürücüye protezli eliyle araç kullanması yönünde sağlık raporu olup olmadığını sordu. Sürücünün ehliyetinin de olmadığı ortaya çıktı.

Polis, sürücüye 4 bin 200 lira ceza kesti, eşinin üzerine kayıtlı otomobili de trafikten men etti.

15 yıldır araç kullanıyormuş

Sürücü A.D., polise, ehliyet almak için defalarca müracaat ettiğini ancak doktorların olumlu rapor vermediğini söyledi.

Protezli eliyle 15 yıldır otomobil kullandığını anlatan sürücü A.D., elektrik çarpması sonucu iki elini de bileğinden itibaren kaybettiğini söyleyerek, "Otomobil eşimin üzerine. Protezlerim hareketli protez. Ehliyet almak için yine başvuracağım. Yaptığımı doğru bulmuyorum. Tarlaya giderken kullanıyorum. Ne yapayım?" dedi.

Çevredeki vatandaşlar, trafikte can güvenliğini tehdit ettiği için sürücüye tepki gösterdi.

Kaynak: AA
 

Etiketler: trafik cezası, protez eller, afyonkarahisar
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