Prof. Dr. Semavi Eyice son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Eyice için, Fatih Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Eyice'nin yakınlarının yanı sıra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, eski Diyanet İşleri Başkanı Süleyman Ateş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak katıldı.

Eyice'nin naaşı törenin ardından, Fatih Camisi Haziresi'ne defnedildi.

Prof. Dr. Osman Çataklı için cenaze namazı kılındı

Öte yandan, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın eniştesi Prof. Dr. Osman Çataklı da son yolculuğuna uğurlandı.

Semavi Eyice için düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gibi isimlerin de bulunduğu avludakiler, Çataklı için kılınan cenaze namazı için de saf tuttu.

Çataklı, düzenlenen törenin ardından, Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Bu arada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da Eyice ve Çataklı ailelerine taziyelerini iletti.

Törenin sona ermesinin ardından, camiden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Kaynak: AA