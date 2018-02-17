Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli dermatoloji uzmanları arasında gösterilen ve salı günü tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Agop Kotoğyan, son yolculuğuna uğurlandı.

Agop Kotoğyan için Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kotoğyan'ın tabutunun üzerine Türk bayrağı ve Kotoğyan'ın fotoğrafı konulurken, tabutun etrafında ise üzerinde "Sevgili Eşime", "Sevgili Ağabeyime", "Sevgili Babamıza", "Sevgili Dayımıza" ve "Sevgili Dedemize" yazıları bulunan beyaz karanfillerden oluşan çelenkler yer aldı.

Ayin sırasında meslektaşları ve öğrencileri Kotoğyan'ın tabutunun çevresinde mum tuttu.

Törende Agop Kotoğyan'ın eşi Suzan Kotoğyan, oğlu Garen, kızı Darphin ve kız kardeşi Oremsima Kotoğyan taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Kotoğyan'ın yakınları, meslektaşları ve sevenleri katıldı.

Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan'ın riyaset ettiği ayini, Episkopos Sahak Maşalyan yönetti.

Törenin ardından Prof. Dr. Agop Kotoğyan'ın tabutu cenaze aracına konularak, Balıklı Ermeni Mezarlığı'na götürüldü. Kotoğyan'ın cenazesi, burada toprağa verildi.

Agop Kotoğyan kimdir?

1939 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Hastanesi'nde dünyaya gelen Agop Kotoğyan, henüz ilkokuldayken çalışmaya başladı. İlkokuldan mezun olduğu yıl bir gümüş atölyesinde çalışan Kotoğyan, pres makinesinin önlüğünü kapması sonucunda elinin tamamını kaybetti. Tek kolunun olmamasından dolayı kamuoyu onu "Kolsuz Agop" olarak tanıdı.

Doktorlar, o kazadan sonra "yaşamayacağını" söylese de günlerce yoğun bakımda yaşam savaşı veren "Kolsuz Agop", sonunda o savaşı kazandı ve hayata yeniden başladı.

Birçok ülkeden teklif almasına rağmen "İyi günde ve kötü günde burada olmak, vatanın yanında kalmak demektir yurt sevgisi.'' diyerek Türkiye'yi terk etmedi.

Kotoğyan, Türkiye'nin önde gelen cilt bakım doktorlarındandı. Son bir yıldır sağlık sorunları nedeniyle hasta kabul etmiyordu.

Kaynak: AA