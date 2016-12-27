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Pozantı-Adana yolu trafiğe kapandı

Adana-Pozantı yolu, zincirsiz yola çıkan araçların kayması nedeniyle trafiğe kapandı.

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Pozantı-Adana yolu trafiğe kapandı

Adana-Pozantı yolu, zincirsiz yola çıkan araçların kayması nedeniyle trafiğe kapandı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarının yanı sıra kar ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Pozantı-Adana yolu, her iki istikamette zincirsiz yola çıkan araçların kayması nedeniyle ulaşıma kapandı.

Konya-Seydişehir Akseki Antalya yolunun Alacabel mevkisinde ve Sertavul geçidinde bölge trafik tarafından zincir uygulaması yapılıyor. Seydişehir Antalya istikametinde ise kar yağışı nedeniyle tır geçişleri durduruldu. Pınarbaşı-Darende-Gürün-Malatya ve Akçay-Cumaçay-Ağrı yolları kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapalı bulunuyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 48. kilometresinde (Beşirli mevkisi) düşey işaretleme çalışmaları nedeniyle ulaşım aralıklarla kontrollü olarak sağlanıyor.

Kütahya-Eskişehir yolunda çeşitli işlerin yapım çalışmaları nedeniyle 07.00-19.00 saatlerinde bölünmüş yolun her iki yönünde muhtelif kesimlerde yolun sağ şeritleri trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak veriliyor.

Etiketler: kar, hava, pozantı adana yolu
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