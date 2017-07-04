Postayla uyuşturucu kaçakçılığına geçit verilmedi

Postayla uyuşturucu kaçakçılığına geçit yok

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Posta ve hızlı kargo merkezlerindeki denetimler sonucu 2017 yılının ilk beş ayında 34 olayda 40,3 kilogram uyuşturucu yakalandı." dedi.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci yaptığı açıklamada, posta ve hızlı kargo kullanılarak yapılan uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu yöntemin yasa dışı ticaret amacıyla ve yüksek miktarlarda değil, bireysel kullanım için küçük miktarlarda madde temininde tercih edildiğini belirten Tüfenkci, posta ve hızlı kargo merkezlerindeki denetimler sonucu 2015'te 20 olayda yaklaşık 5 kilogram, 2016'da 50 olayda 41,5 kilogram ve bu yılın ilk beş ayında 34 olayda 40,3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

Tüfenkci, olay sayısındaki artışın, yürütülen başarılı operasyonlar sonucu iç piyasadan bireysel kullanım için uyuşturucu madde temin edilmesinde yaşanan zorluktan kaynaklandığına işaret ederek, "Yürütülen titiz çalışmalarla yoğun ve yaygın denetimler neticesinde, müdahale edilen olay sayısında artış, tek seferde yakalanan uyuşturucu miktarlarında düşüş oldu." dedi.

Sentetik uyuşturucularla mücadelede atılan en önemli adımın, ulusal düzeyde alınan tedbirlerin yanı sıra Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve 2014'te yürürlüğe giren Sentetik Kannabinoid Türü Uyuşturucu Maddelerle Mücadele Eylem Planı olduğuna dikkati çeken Tüfenkci, hedeflere daha hızlı ulaşılması amacıyla çalışma grubu oluşturulduğunu, posta ve hızlı kargo merkezlerinde incelemelerde bulunulduğunu ve tespit edilen aksaklıkların giderilmesine yönelik tedbirlerin süratle uygulamaya konulduğunu bildirdi.

6 ayda 17,8 ton uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucuyla mücadele için geçen yıl 60 milyon liralık yatırım yaptıklarına işaret eden Tüfenkci, uyuşturucu kaçakçılığı açısından riskli konumda bulunan tüm kara, hava, deniz hudut kapılarıyla posta ve kargo işleme merkezlerini gelişmiş teknolojik cihazlar ve narkotik dedektör köpekler başta olmak üzere yardımcı ekipmanlarla donattıklarını söyledi.

Tüfenkci, gümrük muhafaza ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele konusunda ülke genelinde başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "2015'te 2 ton 689 kilogram olan yakalama miktarı, 2016'da yüzde 27 artışla 3 ton 426 kilograma yükselmiştir. Bu yıl ise yakalamalarda artan bir ivme görülmüş ve haziran ayı itibarıyla toplam uyuşturucu yakalaması 2016 yılındaki miktarı 5'e katlayarak 17 ton 789 kilograma ulaşmıştır." dedi.