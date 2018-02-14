POS cihazı tefecilerine operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı 21 ekipte görevli 70 polis, maliye müfettişleri ve banka murakıplarının da katılımıyla Kızılay başta olmak üzere farklı semtlerdeki 27 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Arama kararına istinaden kapıları kilitli iş yerleri ile para kasaları çilingir yardımıyla açıldı.

Müfettişler ve murakıplar, iş yerlerindeki evrakı inceleyerek usulsüz olup olmadıklarını kontrol etti.

Kuyumcu tabelası bulunmasına rağmen kuyumculuk faaliyetinin yapılmadığı iş yerlerinin tamamının ruhsatsız olduğu belirlendi.

İş yerlerindeki aramalarda, farklı illerden getirilen 24 POS cihazı, 3 milyon liralık naylon fatura ve çok sayıda kredi kartı ele geçirildi.

Şüphelilerin, farklı illerden aldıkları POS cihazlarıyla Ankara'da ödeme güçlüğü çeken kişiler için kredi kartlarından yüzde 20 komisyon karşılığında çekim yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sırasında gün sonu raporu alınan POS cihazlarından öğle saatlerine kadar en az 200 bin liralık çekim yapıldığı belirlendi.

Söz konusu adreslerin, Mali Suçları Araştırma Kurulunun raporları, vergi denetmenlerinin tespitleri ve müşteki ifadeleri doğrultusunda belirlendiği öğrenildi.

İş yerlerinin sahiplerine bankacılık kanununa muhalefet, vergide usulsüzlük ve tefecilikten işlem yapıldı.

El konulan POS cihazlarının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) gönderileceği, işlem dökümleri alınarak mali kaybın tespit edileceği ve geçmiş dönemlerde usulsüz işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin inceleme gerçekleştirileceği öğrenildi.

Kaynak: AA