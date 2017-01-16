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Buradasınız : » » Porsuk Çayı'nda boğuldular yan yana defnedildiler

Porsuk Çayı'nda boğuldular yan yana defnedildiler

Dün Porsuk Çayı üzerinde bisiklete binerken düşüp hayatını kaybeden iki çocuk için cenaze töreni düzenlendi. Yakın arkadaş olan çocuklar, gözyaşları arasında yan yana defnedildi.

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Porsuk Çayında boğuldular yan yana defnedildiler

Eskişehir'de donan Porsuk Çayı'nda dün bisiklete binerken buz kütlesinin kırılması sonucu suya düşüp boğulan Ali Cantürk ve Batuhan Gürdoğan'ın cenazesi toprağa verildi.

Cantürk'ün (12) ve Gürdoğan'ın (13) cenazesi, Gökmeydan Mahallesi'ndeki Gökmeydan Camisi'ne getirildi. Burada, Cantürk'ün ve Gürdoğan'ın tabutu üzerine arkadaşlara tarafından Türk bayrağı konuldu. Gürdoğan'ın tabutuna arkadaşları Eskişehirspor atkısı da bıraktı.

Cenaze törenine Cantürk'ün babası Ali Sait Cantürk, Gürdoğan'ın babası Hasan Gürdoğan ve yakınlarıyla Vali Azmi Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, merkez Tepebaşı İlçe Belediye Başkanı Ahmet Ataç, merkez Odunpazarı İlçe Belediye Başkanı Kazım Kurt, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören sırasında Ali Cantürk'ün ablası Buse Cantürk, kardeşinin tabutunun başına gelerek, "Ali'yi bırakma baba" diye ağladı.

Daha sonra iki yakın arkadaş Cantürk ve Gürdoğan'ın cenazesi Asri Mezarlık'ta yan yana defnedildi.

Bu arada, dün Porsuk Çayı'nda çocukları kurtarmaya çalışırken suya düşüp ağır yaralanan Kent Park'ın güvenlik görevlilerinden 31 yaşındaki Gökhan Şen'in Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Etiketler: porsuk cayı, cenaze töreni, 2 çocuk
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