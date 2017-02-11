'Ponzi yöntemi' ile 13 milyon lira dolandırdı

Bursa'da "Ponzi yöntemi"yle yüzlerce kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı ve tanınmamak için peruk takarak kılık değiştirdiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.M'nin görüştüğü kişileri birlikte iş kurma, yardım bahanesiyle para toplama ve getirisinin üzerinde gelir sağlama vaadiyle dolandırdığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, İstanbul, İzmir ve Bursa'da uzun süren takip sonucu A.M'yi Mustafakemalpaşa'da kendisine ait olmayan ehliyet ve kimlik, 18 peruk ve bir miktar parayla yakaladı.

Dolandırıcılık, sahtecilik ve rüşvet suçlarından da arandığı tespit edilen A.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

Ponzi yöntemi

Ponzi yöntemi, yatırımcılara kendi paralarından geri dönenle veya sonraki yatırımcılardan gelen paralarla ödemenin yapıldığı dolandırıcılık usulü olarak biliniyor. Bu sistemde kişi, finansal kurumların vadettiğinden daha fazla faiz getirisi önererek yatırımcı kazanmaya çalışıyor. Bu yöntem, geçmiş yıllarda "Saadet" ve "Titan Zinciri" adlarıyla da biliniyordu. AA