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Pompalı tüfekli saldırganı Bakan Soylu ikna etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da bir restoranda pompalı tüfekle ateş eden Uğur Kurt’u telefonla arayarak bir süre görüştükten sonra ikna etti.

22 Nisan 2018 Pazar 23:18





