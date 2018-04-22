Pompalı tüfekli saldırganı Bakan Soylu ikna etti

Trabzon'da bir restorana elinde pompalı tüfekle gelen Uğur Kurt, iş yerinin 2. katındaki balkondan bağırmaya ve rastgele ateş etmeye başladı.
Kurt, ardından telefonla konuşmaya başlarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi yaya ulaşımına kapattı.
Bölgeye ambulans ve Özel Harekat polisleri çağrılırken, polis ekipleri şahsı ikna etmek için uzun süre çaba sarfetti.
Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uğur Kurt'u aradı ve ikna etti.
Olayla ilgili görevlendirilen bakanlık danışmanlarından Ali Faik Hacıoğlu şahsı 1 saatin sonunda ikna ederek binadan inmesini sağladı. Şahıs, bindirildiği araçla bölgeden uzaklaştırıldı.
Kaynak: İHA