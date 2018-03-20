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Pompalı tüfekli saldırgan polisten kaçamadı

Adana'da, alkollü olduğu belirtilen ve polis tarafından evine bırakıldıktan sonra bahçe kapısından çıkan ekiplere pompalı tüfekle ateş edip kaçan şüpheli yakalandı.

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Pompalı tüfekli saldırgan polisten kaçamadı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, 4 kişinin karıştığı kavgaya müdahale etti. Ekipler, alkollü olduğunu belirledikleri Abdulaziz D.'yi olay yerinden uzaklaştırarak Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürdü.

Polisler, Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası kesilen Abdulaziz D.'yi, evine bıraktı. Evine giren Abdulaziz D., bahçe kapısından çıkan polislere pompalı tüfekle üç el ateş etti.

Polis telsizinden durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çok sayıda polis gönderildi.

Polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı

Evin etrafını ve bulunduğu sokağın bağlantılarını kapatan ekipler, çelik yelek giyerek uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Sokaktaki binaların bahçe duvarlarını ve zırhlı araçları kendilerine siper eden ekipler, şüphelinin evine yaptıkları operasyonda Abdulaziz D.'nin kaçtığını tespit etti. Bu sırada zanlının kaçmasına yardımcı olduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelinin gidebileceği adresleri tespit eden ekipler, çevre binalarda sürdürdükleri aramalarda Abdulaziz D.'yi komşusuna ait evin bahçesinde saklanırken yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: polis, Adana
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