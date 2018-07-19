POMEM eğitimlerini tamamlayan 4 bin polis adayı mezun oldu

Konya Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 21. dönem mezunları için düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ereğli POMEM Müdürü Ali Kurbi, çağdaş toplumlarda polisin önemli görevler aldığını belirterek, dört aylık eğitimini tamamlayıp polis olmaya hak kazanan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez de öğrencilerin mezun olmasında emeği geçen okul müdürü ve merkezde eğitim veren öğretmenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 346 polis adayının mezun olduğu 21. dönemin birincisi yaş kütüğüne ismini çaktı. Ardından polis adayları, sanatçı Esat Kabaklı'nın "Bil oğlum" türküsünü seslendirdi.

Salonda büyük heyecana neden olan türkü, büyük alkış aldı. Öğrenciler son olarak 15 Temmuz demokrasi marşını söyledi.

Aksaray

Aksaray'da POMEM'den mezun olan 764 polis adayı için Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde tören düzenlendi.

Aksaray Valisi Aykut Pekmez, törende yaptığı konuşmada, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak göreve başlamayı hak eden 21. dönem polis adayları ile aynı heyecanı paylaştığını anlattı.

Aksaray POMEM Müdürü Niyazi Turgay da amaçlarının, ülkesine, milli ve manevi değerlerine bağlı, zihni hür, alnı açık, başı dik, mesleğin ona yüklediği ağır ama önemli sorumlulukların bilincinde olan polisler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görev yaparken şehit olan polisler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç, törende, FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminde şehit olan ikiz oğullarına yazdığı şiiri okudu. Şehit babasının okuduğu şiir, salondakilere duygusal anlar yaşattı.

Baba Oruç da POMEM Müdürü Turgay ve polis memurlarına sarılarak gözyaşı döktü.

Oruç, yaptığı konuşmada, "Allah bana iki evlat verdi. Ben de bu duyguyu yaşadım. Çok güzel bir duygu. Rabbim onlara şehitliği nasip etti. Allah'ıma sonsuz şükürler olsun. Mezun olan bütün Ahmet ve Mehmetleri seviyorum. Onlara görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Volkan Erdoğan, yaş kütüğüne dönem plaketini çaktı. Daha sonra dereceye giren ilk 20 öğrenciye başarı belgesi, plaket ve hediye verildi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar POMEM'de 4 aylık eğitimlerini tamamlayan 403 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, törende yaptığı konuşmada, polisliğin zor ve kutsal bir meslek olduğunu söyledi.

Mezuniyet töreni, polislerin şapkalarını havaya atması ile sona erdi.

Karaman

Karaman'da POMEM'den mezun olan 360 polis adayı için, okulun spor salonunda tören düzenlendi.

Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Dönem birincisi Ahmet Yıldırım yaş kütüğüne dönem plaketini çaktı.

Dereceye giren ilk 3 öğrenciye Karaman Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Çınarsoy tarafından başarı belgesi, plaket ve hediye verildi.

Karaman Vali Yardımcısı Çınarsoy, yaptığı konuşmada, mezun olan polis adaylarına başarılar diledi.

Konuşmaların ardından polis adayları yemin ederek şapka attı. Tören sonrası polis adayları ile aileleri, fotoğraf çektirip, mezuniyeti kutladı.

Malatya

Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 348 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Törende mezunlar adına konuşma yapan dönem birincisi Bülent Aydın, daha sonra sonra yaş kütüğüne plaket çaktı.

Malatya Valisi Ali Kaban, yaptığı konuşmada, mezunların bundan sonra ülke topraklarında yaşayanlara hiçbir ayrım gözetmeden birer kardeş, anne ve baba gibi davranacaklarını anlattı.

POMEM Müdürü Faruk Nalçacı'nın konuşmasının ardından 21. dönem polis adayları yemin ederek kep attı. Tören sonunda adaylar, arkadaşları ve ailelerine sarılarak sevinçlerini paylaştı.

Aydın

Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin (POMEM) 21. dönem mezunlarının kep atma ve yemin töreni gerçekleştirildi.

Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, toplumla sağlıklı ilişkiler kurabilen, özgürlük ve güvenlik dengesini önemseyen polisler yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Şehit babası Eker: 15 Temmuz'u unutmayın ve unutturmayın

FETÖ'nün darbe girişiminde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker de törene katılarak bir konuşma yaptı.

Şehit oğlunu vatan sevgisiyle büyüttüğünü vurgulayan Eker, "Sizlerden 15 Temmuz'u unutmamanızı ve unutturmamanızı istiyorum. O gece o kabus atlatılmasaydı ne bir vatanımız vardı ne de siz bugün mezun olabilecektiniz. Hepiniz benim evladımsınız, hepiniz benim Cengiz'imsiniz" diye konuştu.

Dönem birincisi olan Gökhan Keskin ise ettikleri yemine sadık kalıp, yüreği sevgi dolu genç polisler olarak vatanın her karış toprağında devlete ve millete en iyi şekilde hizmet etmek için çalışacaklarını ifade etti.

Keskin'in yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından okulu dereceyle bitiren ilk 10 öğrenciye diplomaları ve hediyeleri protokol üyelerince takdim edildi.

Öğrencilerin yemin töreni esnasında bazı aileler gözyaşı döktü. Kep atımının ardından öğrenciler, aileleriyle bir araya gelerek sevinçlerini paylaştı.

Diyarbakır

Diyarbakır Ali Gaffar Okkan Polis Eğitim Merkezi'nden (POMEM) mezun olan 744 polis adayı için tören düzenlendi.

POMEM 75. Yıl Spor Salonu'nda 21. dönem mezunları için düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, şerefli üniformayı giyerek kahraman teşkilatın en yeni mensupları olarak yemin edecek genç polislerle bir arada bulunmanın mutluluğunu içerisinde olduğunu söyledi.

Okulu dereceyle bitiren ilk 10 öğrenciye protokol üyelerince diplomaları ve hediyeleri takdim edildi. Merkezden mezun olan 744 polis adayı yemin etti.

Tören, diplomalarını alan öğrencilerin keplerini havaya atmasının ardından sona erdi.

Rize

Rize Kalkandere Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden (POMEM) mezun olan Ozan Hakyemez, tören alanında kız arkadaşına evlenme teklif etti.

Rize POMEM Müdürü Murat Sevil, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, başarılı ve zorlu bir eğitimin ardından 578 genç meslektaşının yemin ederek polis memurluğuna adım atacaklarını belirtti.

Konuşmanın ardından dönem birincisi Yusuf Ergün, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Ayrıca dereceye giren ilk on öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.

Törenin sonunda öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladı.

Mezun oldu, evlilik teklifi etti

Mezuniyet sevinci yaşayanlardan Ozan Hakyemez, kız arkadaşı infaz koruma memuru Ayçagül Nizam'a evlenme teklifi etti. "Evet" yanıtını aldığı kız arkadaşının önünde diz çöken Hakyemez, Nizam'ın parmağına yüzük taktı.

Arkadaşları Hakyemez ve Nizam'ı tebrik etti

Hakyemez, çok mutlu olduğunu belirterek, "Kız arkadaşımla 6-7 yıldır beraberiz. Bu mutlu günümde yanımda olan kız arkadaşıma evlenme teklifi yapmak istedim. Arkadaşlarım da destek verdi. Bu sürprizi yapacağımdan kız arkadaşımın da haberi yoktu." diye konuştu.

Nizam ise çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Ozan'la gurur duyuyorum. Böyle bir sürpriz beklemiyordum. Bu bizim ilk adımımız oldu. Çok mutluyum" dedi.

Kaynak: AA