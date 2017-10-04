POMEM başvuruları 6 Ekim'de sona erecek

Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans ve önlisans mezunları arasından 13 bin polis memuru adayı öğrenci alımı için başvurular, 6 Ekim Cuma günü sona erecek.

21. dönem POMEM öğrenci adaylığına lisans mezunu 10 bin erkek, bin kadın, önlisans mezunu bin 800 erkek, 200 kadın olmak üzere toplam 13 bin öğrenci alımı için başvurular devam ediyor.

Adaylar, 6 Eylül Cuma gününe kadar "http://www.pa.edu.tr" internet sitesinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabiliyor. Aynı siteden adaylarda aranan şartlara da ulaşılabiliyor.

Sınavlarda başarılı olarak POMEM'lerde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

Emniyet teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacak.

Postayla tebligat yapılmayacak

2017 yılı 21. Dönem POMEM giriş sınavına başvuruda bulunan adaylardan başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan, ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı'nda başarısız olan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran, sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecek.

Adaylar sınava nerede ve hangi tarihte gireceklerini de Akademinin sitesinden öğrenebilecek.

Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacak.

Lisans öğrenimine devam etmekte olan ve başvuru tarihleri itibarıyla mezun olmamış veya olamamış adaylardan önlisans diplomaları bulunan ve 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans sınavının P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olan adaylar, başvuru kılavuzunda belirtilen diğer şartları da taşımak kaydıyla önlisans üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Konuyla ilgili diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi yönünde uyarıda bulunuldu. AA