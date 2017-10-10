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Polisten kaçarken ayağını kırınca yakalandı

Erzurum'da polisten kaçmak için evinin penceresinden atlayan kişi, ayağı kırılınca yakalandı.

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Polisten kaçarken ayağını kırınca yakalandı

Erzurum'da polisten kaçmak için evinin penceresinden atlayan kişi, ayağı kırılınca yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Sancak Caddesi'ndeki sitede oturan anne A.A. ile eve alkollü geldiği öne sürülen oğlu İ.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Polisin geldiğini fark eden İ.A, odasının penceresinden sokağa atlayıp kaçmak istedi. Bu sırada ayağı kırılan İ.A. gözaltına alındı.

Başka bir suçtan arandığı belirlenen zanlıdan, annesi de kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler: erzurum, polis, zanlı, emniyet
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