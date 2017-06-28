  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Polisten kaçan otomobilden kilolarca esrar çıktı

Batman'da sürücüsünün polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı otomobilde 89 kilogram esrar ele geçirildi.

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Polisten kaçan otomobilden kilolarca esrar çıktı

Batman'da sürücüsünün polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı otomobilde 89 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine takibe aldığı bir otomobili il merkezinde durdurmak istedi. Ancak sürücüsünün "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı otomobil bir süre yaşanan kovalamaca sonucu durduruldu.

Araçta yapılan aramada 18 paket içerisinde 89 kilogram esrar bulundu.

Öte yandan, polis ekipleri ihbar üzerine başka bir otomobilde yaptıkları aramada da 7 kilogram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 araç sürücüsü de tutuklandı. 

Etiketler: Batman, polis, uyuşturucu operasyonu, esrar
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