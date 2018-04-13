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Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kovalamacayla yakalandı

Konya’da kaza yerini merak ederek duran ve olay yerine gelen polisin 'dur' ihtarına uymayıp minibüsüyle kaçan ehliyetsiz genç, kovalamaca sonucu yakalandı.

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Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kovalamacayla yakalandı

Konya'nın Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesi İlknur Sokak'ta akşam saatlerinde arkadaşlarıyla gezmek steyen Y.S.S. babasından habersiz minibüsü aldı.

Bir süre Selçuklu ilçesinde gezen ehliyetsiz sürücü, Çevre Yolu Caddesi Sille kavşağında meydana gelen bir trafik kazasını görerek durdu. Kaza yerine sevk edilen polis ekiplerini gören sürücü Y.S.S. araca binerek kaçtı.

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp minibüsüyle kaçan sürücü, bir süre kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından sıkıştırılan sürücünün kullandığı minibüs evlerinin yakınlarında durduruldu.

Araçtan indirilen ehliyetsiz sürücü, yakınları da polis ekiplerinin yanına gelince şaşkınlığını gizleyemezken, aile araçla kaçan çocuklarını kovalayan polis ekiplerine tepki gösterdi. Ehliyetsiz sürücünün, kendisine cezai işlem uygulayan polis memurlarına, “Abi babama bir şey olacak mı?” sorusu dikkat çekti.

Ehliyetsiz araç kullanmaktan yakalanan sürücüye, hız ihlali, kırmızı ışıkta geçmek, ehliyetsiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmekten 2 bin lira idari para cezası kesilirken, araç da ehliyetsiz sürücünün babasına teslim edildi. Ehliyetsiz sürücüsü Y.S.S. işlemlerden sonra ailesine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: polis, Konya, ehliyetsiz sürücü
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