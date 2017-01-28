Polisten kaçan 4 kişi Tokat'ta yakalandı

Alınan bilgiye göre, sahte olduğu bildirilen 34 DF 4865 plakalı araçta bulunan biri kadın 4 kişi, Çorum'da polisin uygulama noktasından kaçtı.

Tokat'ın Erbaa ilçesine gelen zanlılar, burada da polis ekiplerinin kurduğu barikata yaklaşınca "dur" ihtarına uymayarak Karayaka kasabası yoluna girdi. Polis ve jandarmanın takibi sonrası şüpheliler, araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı.

Murat D, Mehmet Nesih U, Burcu K. ve kimliği belirlenemeyen diğer zanlı, güvenlik güçlerince yakalandı. Zanlılardan Murat D'nin cezaevi firarisi olduğu ve arandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 4 kişi sağlık kontrolleri sonrası Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu, araçta 2 adet tabanca ve bir adet otomatik silah bulundu.

Olayın görgü tanıklarından Ahmet Berber (45), gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kasabamızda 2 yabancı kişi olduğu söylendi. Bu arada biz de evde oturduğumuz için dışarı çıktık. Dışarı çıktığımızda bahçelerde silah seslerini duyduk. Sivil polisler silah atıyordu ve önce bir kişinin olduğunu fark ettik. O kişiye polis kaçma diye bağırıyor, o da sürekli kaçıyordu. Daha sonra duvarın dibine saklandı. O esnada polislerin tam teşekküllü gelip o kişiyi oradan aldıklarını gördüm. Olayın başladığı yer ile o son kişinin yakalandığı yer arası yaklaşık 2 kilometre." diye konuştu.