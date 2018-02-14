  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.807
    EURO 4.713
  • BIST 114494.5
    ALTIN 163.31
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı soruşturması: 12 tutuklama

Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı soruşturması: 12 tutuklama

2011'deki sınav sorularının FETÖ üyelerine sızdırılmasına ilişkin gerçekleştirilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 kişiden 12'si tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı soruşturması: 12 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011'deki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı sorularının FETÖ tarafından üyelerine sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 37 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 12'sinin tutuklandığı duyuruldu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında Ankara'nın da arasında bulunduğu 27 ilde 40 kişi hakkında gözaltı kararı alındığı, bunların 37'inin yakalandığı belirtildi.

Yakalananların 21'inin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak, adli kontrolle emniyetten salıverildiği bildirilen açıklamada, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 16 şüpheliden 12'sinin tutuklandığı, 4'ünün adli kontrolle salıverildiği ve bunlardan birinin de Sulh Ceza Hakimliğinde itirafçı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, firari 3 şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER