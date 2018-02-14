Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı soruşturması: 12 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011'deki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı sorularının FETÖ tarafından üyelerine sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 37 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 12'sinin tutuklandığı duyuruldu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında Ankara'nın da arasında bulunduğu 27 ilde 40 kişi hakkında gözaltı kararı alındığı, bunların 37'inin yakalandığı belirtildi.

Yakalananların 21'inin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak, adli kontrolle emniyetten salıverildiği bildirilen açıklamada, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 16 şüpheliden 12'sinin tutuklandığı, 4'ünün adli kontrolle salıverildiği ve bunlardan birinin de Sulh Ceza Hakimliğinde itirafçı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, firari 3 şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.

Kaynak: AA