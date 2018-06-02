  • 02 HAZIRAN 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.652
    EURO 5.433
  • BIST 99171.21
    ALTIN 193.339
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Polisleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Polisleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polisleri taşıyan bir minibüs devrildi. Kazada 16 kişi yaralandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Polisleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Başbakan Binali Yıldırım'ın Batman'daki mitinginden dönen Van'da görevli polisleri taşıyan minibüs, Tatvan-Van karayolu Yelkenli köyü yakınında devrildi.

Kazada yaralanan 16 polis memuru sağlık ekiplerince Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Sağlık Müdürü Koray Okur ile AK Parti Bitlis milletvekili adayı Cemal Taşar yaralı polisleri hastanede ziyaret etti.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: polis, minibüs, Bitlis
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER