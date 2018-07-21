Polisler engellileri yangından kurtarmak için seferber oldu

Şanlıurfa Karaköprü'de bulunan engelli bakım merkezinin giriş katında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle binanın içini dumanlar kapladı.

Merkezin trafo bölümünden dumanlar çıktığını gören yetkililer durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bakım merkezinde yangın çıktığı sırada Şanlıurfa'da bulunan bütün itfaiye ekipleri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki büyük bir fabrika yangınına müdahale ediyordu.

Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, huzurevine gönderilen itfaiye ekiplerine destek olmaları için polisleri görevlendirdi. Kısa sürede bölgeye itfaiye ve ambulanslarla birlikte onlarca polis ekibi de gitti.

Polisler engellileri sırtlarında ambulansa taşıdı

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken polisler içeride kalanları kurtarmak için adeta seferber oldu. Bazı polisler engellileri sırtlayarak binadan çıkarıp ambulanslara taşırken bazıları sağlık ekiplerine sedye taşımada yardım etti. Ekipler tarafından kurtarılan ve dumandan etkilendikleri öğrenilen engelliler Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da engelli huzurevine giderek bilgi aldı. Hastanede tedavi altına alınan engellilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA, İHA