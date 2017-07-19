Polisle çatışmaya giren suç örgütü lideri tutuklandı

Başkentte, lüks bir aracın uzun namlulu silahlarla taranması sonucu 2 kişinin öldürülmesi olayının faili olduğu öne sürülen ve polisle çeşitli defalar çatışmaya girdiği belirlenen "Kırmızı" lakaplı Volkan G. ve beraberindeki çete üyesi 2 zanlı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Ankara'da 10 Mart'ta lüks bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda, "Bebeto" lakaplı Onur Şenaydıner ve Birol Comart hayatını kaybetti.

Olayın uyuşturucu madde ticareti husumeti yüzünden gerçekleştirildiği bilgisini değerlendiren polis, cinayetlerin faillerinin daha önce de çeşitli yaralama olaylarına karışan Volkan G, Onur S. ve Adem Ç. tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Onur S. 17 Nisan'da Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, Adem Ç. ise 28 Haziran'da karıştığı bir olayda öldürüldü.

Ankara'da uyuşturucu satışını kontrol eden isimlerden olduğu öğrenilen, çok sayıda suç kaydı bulunan ve daha önce çeşitli defalar polisle çatışmaya girerek kaçmayı başaran "Kırmızı" lakaplı Volkan G'nin yakalanması için çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Organize Suçlar ve Narkotik şubelerinin de desteği ile zanlının Mamak ilçesinde saklandığı yere operasyon düzenledi.

Çok sayıda silah ve mühimmat ile ele geçirilen çete lideri ve beraberindekilerin, Ankara'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarını organize eden önemli isimlerden olduğu ve ocak ayında polisle 2 kez çatışmaya girdiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Volkan G. ve beraberindekiler, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.