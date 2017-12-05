Polisle çatışan yağma şüphelileri tutuklandı

Karaman'dan çaldıkları otomobille Mersin'de yağma olayına karışan, Konya'nın Ereğli ilçesinde polisle çatıştıktan sonra kaçtıkları Mut ilçesinde yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Dün meydana gelen olayın ardından Mut ilçesinde Kravga Mahallesi'nde yakalanan şüphelilerin Mut İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorguları tamamlandı.

Olay

Mustafa Y. ve Ali K, dün çaldıkları otomobille Mersin'in Mut ilçesindeki akaryakıt istasyonunda yağma olayına karışmış, olay yerinden kaçan şüpheliler, Karaman-Mersin karayolunda denetim yapan polisin "dur" ihtarına ateşle karşılık verip Ereğli istikametine kaçmıştı.

Ereğli girişinde yolu kesen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yola kapan atarak aracı durdurmaya çalışmış, şüpheliler, güvenlik güçlerine ateş açarak olay yerinden hızla uzaklaşmıştı.

Zanlıları bulmak için yapılan araştırma sonucunda Mustafa Y. ve Ali K. kaçtıkları Mersin'in Mut ilçesine bağlı Kravga Mahallesi'nde yakalanmıştı.

Kaynak: AA