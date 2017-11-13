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Polisin park halindeki otomobili kundaklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amiri Kanyılmaz'ın evinin önünde park halindeki otomobili kundaklandı.

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Polisin park halindeki otomobili kundaklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Aranan Şahıslar Büro Amiri İbrahim Kanyılmaz'ın otomobili, hakkında "mala zarar verme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tarafından kundaklandı.

Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi'nde ikamet eden Kanyılmaz'ın evinin önündeki otomobiline molotofkokteyli atıldı.

Otomobilinin yandığını gören Kanyılmaz durumu meslektaşlarına ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede söndürülen yangın sonucunda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Ekiplerin yaptığı incelemelerde şüphelinin, hakkında "mala zarar verme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsa Y. (29) olduğu belirlendi.

Kanyılmaz, ses üzerine balkondan baktığında kaçan kişiyi gördüğünü belirterek, "Şahıs tarafımızca aranan biriydi." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: aydın, polis, hapis cezası, molotofkokteyli
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