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Buradasınız : » » Polisin hızlı müdahalesi soygunu önledi

Polisin hızlı müdahalesi soygunu önledi

Hırsızlar, İstanbul Fatih’te bir döviz bürosunu gözüne kestirdi. Polisin hızı sayesinde, hırsızlar döviz bürosunu soyamadan kaçtılar.

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Döviz bürosunu soymaya gelen hırsızlar, 30 saniyede polisin gelmesi üzerine olay yerinden bir şey alamayarak kaçtı. Kepenk kumandasının kopyalandığını belirleyen ekipler hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay 06.30 sıralarında Fatih Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kepenk kumandasını kopyaladıkları belirlenen hırsızlar sabah saatlerinde döviz bürosuna gelerek hırsızlık girişiminde bulundu. Kepengi uzak bir yerden açan hırsızlar polis ekiplerinin gelmesi üzerine olay yerinden uzaklaştı.

Polis ekipleri 30 saniyede olay yerine geldi

Alarmı haber alan polis ekipleri 30 saniyede olay yerine geldi. Polis ekiplerinin olay yerine geldiğini gören hırsızlar hemen olay yerinden kaçtı. Alarmın çalması üzerine polis ekiplerinin gelmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

Etiketler: soygun, polis, İstanbul, fatih, döviz bürosu
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