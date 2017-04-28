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Buradasınız : » » Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı; kaza yaptı

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı; kaza yaptı

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçan sürücü, kovalamaca sırasında hasarlı kazaya karışmasının ardından yakalandı.

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Polisin dur ihtarına uymayıp kaçtı; kaza yaptı

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçan sürücü, kovalamaca sırasında hasarlı kazaya karışmasının ardından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Barajyolu Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri şüphe üzerine 01 BG 468 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başlayan aracın sürücüsü önce Abdi İpekçi Caddesi'nden Kıyıboyu Caddesi'ne çıktı, daha sonra ara sokaklarda izini kaybettirmek için Mithatpaşa Mahallesi 58167 Sokağa girdi. İçinde 4 kişinin bulunduğu araç, bu sokakta park halindeki bir tıra çarparak durabildi.

Araçta arama yapan ekipler herhangi bir sorunla karşılaşmadı.

Gözaltına alınan sürücü Çağrı A, otomobilinin muayenesi olmadığını için kaçtığını ileri sürdü.

Otomobil polisin incelemesinin ardından emniyet otoparkına çektirildi. Sürücüye ise cezai işlem uygulandı.

Etiketler: Adana, polis, trafik Kazası, polis ekipleri
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