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Buradasınız : » » Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil devrildi: 2 yaralı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil devrildi: 2 yaralı

Konya'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı plakasız otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

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Polisin dur ihtarına uymayan otomobil devrildi: 2 yaralı

Merkez Karatay ilçesi Sedirler Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, içerisinde 2 kişinin bulunduğu plakasız otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı.

Otomobil kovalamaca sonucu Adana Çevreyolu Caddesi'nde yol kenarındaki ağaçlara çarparak devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü H.A. (17) ile yanında bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen arkadaşı hafif şekilde yaralandı.

Sürücü sağlık ekipleriyle H.A. hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Diğer yaralı ise 112 Acil Servis ekiplerince Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

H.A. ekiplerce gözaltına alınırken, çekme belgeli olduğu tespit edilen otomobil ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: polis, kaza
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