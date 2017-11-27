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Polisin dur ihbarına uymadılar; ateş açıp kaçmaya çalıştılar

Ankara'da dur ihtarına uymayan ve silahla ateş ederek kaçan kişiler ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı, polis aracına çarparak duran otomobildeki 1 kişi yakalandı.

27 Kasım 2017 Pazartesi 08:08



